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السعودية.. سقوط مقذوف معاد على مطار الملك عبدالله بجازان

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:38
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن مقذوفاً معادٍ سقط مساء اليوم على مطار الملك عبدالله بجازان.

وأفاد العميد المالكي بوجود 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان، موضحاً أن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة.
 
وبعد ذلك، أعلن التحالف أن طائرة مسيرة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين بالمطار، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع مصادر الهجوم". 

ويمر من خلال مطار الملك عبدالله بجازان آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

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