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3 دول توقف استخدام لقاح "مودرنا" لدى الشباب الذكور... ما السبب؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 00:00
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أمرت السلطات في بلدان فنلندا والدنمارك والسويد، بالحد من استخدام لقاح "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "مودرنا" لدى الشباب بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية النادرة للقلب والأوعية الدموية.

وأعلنت هيئة الصحة الوطنية الفنلندية، يوم الخميس، أنها ستوقف استخدام لقاح "مودرنا" لدى الشباب، وقالت إن جميع الذكور الذين يبلغون من العمر 30 عاما أو أقل سيُعرض عليهم لقاح "فايزر/ بيونتك" بدلا من ذلك، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
 
جاء قرار هيئة الصحة الوطنية الفنلندية، في أعقاب إعلانات من نظيرتيها السويدية والدنماركية، يوم الأربعاء، بأن كلاهما سيقيد استخدام لقاح "مودرنا" في التركيبة السكانية المماثلة.

في السويد، سيتوقف استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين ولدوا في عام 1991 أو ما بعده، بينما توقف الدنمارك مؤقتًا استخدام لقاح "مودرنا" لكل شخص دون سن 18 عاما.

القرار الذي اتخذته الدول الثلاث للحد من استخدام مراكز لقاح "مودرنا" حول مخاوف من إمكانية ربطها بحالات التهاب عضلة القلب، وهي حالة تلتهب فيها عضلة القلب بشدة.

واستشهدت السلطات الصحية الثلاث بدراسة غير منشورة أجرتها دول شمال أوروبا، تم إرسالها إلى وكالة الأدوية الأوروبية للتقييم، وفقا لوكالة "رويترز".

في معظم الحالات، يتعافى الأشخاص المصابون بالتهاب عضلة القلب دون أي مضاعفات، ولكن في بعض الحالات النادرة والأكثر خطورة، يمكن أن يكون هناك تلف في القلب.

كان التهاب عضلة القلب أكثر احتمالا لإصابة الرجال والفتيان الأصغر سنا بعد تلقي جرعتهم الثانية من لقاح "مودرنا"، وفقا لما ذكرته هيئة الصحة الوطنية الفنلندية.
المصدر: سبوتنيك
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