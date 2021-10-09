28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
3 دول توقف استخدام لقاح "مودرنا" لدى الشباب الذكور... ما السبب؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت السلطات في بلدان فنلندا والدنمارك والسويد، بالحد من استخدام لقاح "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "مودرنا" لدى الشباب بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية النادرة للقلب والأوعية الدموية.
وأعلنت هيئة الصحة الوطنية الفنلندية، يوم الخميس، أنها ستوقف استخدام لقاح "مودرنا" لدى الشباب، وقالت إن جميع الذكور الذين يبلغون من العمر 30 عاما أو أقل سيُعرض عليهم لقاح "فايزر/ بيونتك" بدلا من ذلك، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
جاء قرار هيئة الصحة الوطنية الفنلندية، في أعقاب إعلانات من نظيرتيها السويدية والدنماركية، يوم الأربعاء، بأن كلاهما سيقيد استخدام لقاح "مودرنا" في التركيبة السكانية المماثلة.
في السويد، سيتوقف استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين ولدوا في عام 1991 أو ما بعده، بينما توقف الدنمارك مؤقتًا استخدام لقاح "مودرنا" لكل شخص دون سن 18 عاما.
القرار الذي اتخذته الدول الثلاث للحد من استخدام مراكز لقاح "مودرنا" حول مخاوف من إمكانية ربطها بحالات التهاب عضلة القلب، وهي حالة تلتهب فيها عضلة القلب بشدة.
واستشهدت السلطات الصحية الثلاث بدراسة غير منشورة أجرتها دول شمال أوروبا، تم إرسالها إلى وكالة الأدوية الأوروبية للتقييم، وفقا لوكالة "رويترز".
في معظم الحالات، يتعافى الأشخاص المصابون بالتهاب عضلة القلب دون أي مضاعفات، ولكن في بعض الحالات النادرة والأكثر خطورة، يمكن أن يكون هناك تلف في القلب.
كان التهاب عضلة القلب أكثر احتمالا لإصابة الرجال والفتيان الأصغر سنا بعد تلقي جرعتهم الثانية من لقاح "مودرنا"، وفقا لما ذكرته هيئة الصحة الوطنية الفنلندية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
07:42 | 2021-10-08
08/10/2021 07:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية
11:26 | 2021-10-08
08/10/2021 11:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
05:59 | 2021-10-08
08/10/2021 05:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة مفاجئة: الدولار فوق الـ50 ألفاً.. وحدث مؤسف!
05:37 | 2021-10-08
08/10/2021 05:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تأثيرها الساحر أشبه بالتنويم المغناطيسي.. ماذا عنكم؟
09:10 | 2021-10-08
08/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2021-10-09
دفاعاً عن طريق الشمال: روسيا تستعد لإنشاء أسطول قطبي
03:30 | 2021-10-09
فورين بوليسي: ثلاثة عناصر ايرانية لاحياء خطة العمل المشتركة الشاملة
03:00 | 2021-10-09
أول محادثات أميركية مباشرة مع طالبان... هذه تفاصيلها
02:30 | 2021-10-09
دول أوروبية تطالب ببناء جدران على حدودها.. ما السبب؟
02:00 | 2021-10-09
مقتل امرأتين في إطلاق نار بدار رعاية للمسنين!
01:30 | 2021-10-09
بايدن يضاعف حصة استقبال اللاجئين لعام 2022
فيديو
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
09/10/2021 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
Lebanon 24
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
10:45 | 2021-10-08
09/10/2021 11:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact