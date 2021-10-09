لقاءات أميركية - روسية؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، ستلتقي في 11 تشرين الأول بموسكو مع مسؤولين روس رفيعي المستوى.وجاء في بيان المكتب الصحفي للخارجية: "ستنطلق نولاند في 11 تشرين الأول إلى موسكو من أجل لقاء مسؤولين رفيعي المستوى ومناقشة مجموعة من مشاكل ثنائية، إقليمية ودولية".يذكر أن العلاقات الروسية الغربية تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.