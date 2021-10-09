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عربي-دولي
بايدن يضاعف حصة استقبال اللاجئين لعام 2022
Lebanon 24
09-10-2021
|
01:30
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن وافق على زيادة بمقدار مرتين حصص استقبال اللاجئين لعام 2022 المالي.
وجاء في مذكرة البيت الأبيض التي نشرها البيت الأبيض: "من خلال السلطة المخولة لي... أصرح بالإجراءات التالية: زيادة حصة استقبال اللاجئين إلى الولايات المتحدة في عام 2022 المالي حتى 125 ألف شخص، وذلك لأسباب إنسانية أو لخدمة المصالح الوطنية".
وفي 20 أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأميركية تستعيد دورها العالمي، فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين، الذين يتعرضون للمخاطر حول العالم.
وكتب بلينكن، على تويتر: "ستستعيد الولايات المتحدة الأميركية دورها في قيادة العالم فيما يتعلق بإعادة توطين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر".
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن إعادة توطين اللاجئين يمثل قضية حاسمة بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جوهر القيم الأميركية.
يذكر بأنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، توقفت الولايات المتحدة عمليا عن قبول اللاجئين، وحددت 15 ألف شخص لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم قبول اللاجئين بحكم الأمر الواقع بسبب جائحة الفيروس التاجي.
وكان بايدن قد وقع في وقت سابق، على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة.
وقال:"نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".
المصدر: سبوتنيك
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