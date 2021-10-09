إيران تعلن مواصلة المفاوضات في فيينا

قررت إيران مواصلة المفاوضات الخاصة باحياء خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مع مجموعة دول 1+4 في فيينا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت في مقابلة اجرتها معه قناة "فرانس 24" إن "هناك مسارين في الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر في المفاوضات النوية وأن المرحلة الأولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 1+4 في فيينا وأن المرحلة الثانية ستصل الى نتيجة في مستقبل قريب".

وأكد خطيب زاده، في التصريحات التي اوردتها وكالة الأنباءالإيرانية (إرنا)، أنه فور انتهاء مسار اعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات، مشيراً إلى ان الحكومة الجديدة تعيد النظر في 6 جولات من المفاوضات التي جرت سابقا بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها الى نتيجة ستحدد موعدا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات.

ولفت إلى أنّ "تلك المفاوضات تحمل الكثير من التفاصيل واتصور أن الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون اأقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأميركي للعودة الى المفاوضات في فيينا".

وكانت المفاوضات بين إيران ومجموعة 1+4 (بريطانيا والمانيا وروسيا والصين وفرنسا) قد انطلقت في فيينا خلال شهر نيسان الماضي، بهدف إحياء الاتفاق النووي، ولكن جرى تعليقها لاحقاً بسبب تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة في الجمهورية الإسلامية في شهر حزيران الماضي.