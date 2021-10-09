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عربي-دولي
الربيع على المريخ.. الإمارات تبدأ مشاركة بيانات مسبار الأمل
Lebanon 24
09-10-2021
|
07:00
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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ.
وفي حسابه على موقع "تويتر"، علق الشيخ محمد بن راشد على الصورة قائلاً إن "الإمارات بدأت اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية".
وأضاف: "اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".
وفي شباط 2021، أصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ، عبر مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر "مسبار الأمل".
وجاء المشروع تتويجا لسنوات من الجهود المتواصلة في بناء قطاع فضائي متطور، ونقل المعرفة إلى الكوادر الإماراتية وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الواعد.
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