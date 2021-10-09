عربي-دولي

وفاة أول رئيس لإيران.. "المتهم بعدم الكفاءة"

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:24
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أعلنت وسائل إعلام حكومية إيرانية، السبت، وفاة أبو الحسن بني صدر أول رئيس لإيران، عن عمر 88 عاما.

وتوفي الرئيس الأسبق بمستشفى سالبتري في باريس، بسبب "مرض طويل"، حسبما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" عن مصادر مقربة من بني صدر.

وذكرت عائلة بني صدر في بيان: ‌"بأسف لا ينتهي وقلب مليء بالأسى نبلغ الشعب الإيراني الشريف وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة شباط 1978، وذلك في 9 أكتوبر 2021، حيث "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية".

ولد أبو الحسن بني صدر في 22 آذار 1933 في باغشة بمحافظة همدان، وسط إيران وهو من أصول فارسية، وكان والده آية الله سيد نصرالله بني صدر ووالدته أشرفي فتح.

وانتخب بني صدر رئيسا لإيران في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1979، بعد ما عرف باسم "الثورة الإيرانية"، لكن تم عزله عام 1981 من خلال تصويت برلماني بعد إعلان "عدم كفاءته".

وعلى خلفية عزله، فر بني صدر من إيران ولجأ إلى فرنسا، حسب "إيرنا"، كما اتهموه قادة الثورة الإيرانية بالخيانة.
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