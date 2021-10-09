أفغانستان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير المسجد الشيعي في قندوز

قال مصدر بوزارة الصحة الأفغانية، إن عدد القتلى في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بمسجد شيعي في قندوز، زاد عن 46 شخصاً، وبلغ عدد المصابين 143 شخصاً.وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "وفقاً لأحدث البيانات، توفي نتيجة الحادث 46 شخصا، وأصيب 143 آخرون".وتحدثت بعض وسائل الإعلام، عن 60 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وتؤكد الأنباء أن جميع القتلى والجرحى كانوا من المصلين داخل المسجد.ومع هذا، تشير وسائل الإعلام إلى أن التفجير تمّ بواسطة انتحاري.