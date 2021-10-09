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واشنطن تقترح دراسة حرب أفغانستان حتى لا "تكرر الأخطاء"

Lebanon 24
09-10-2021 | 09:30
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قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة تامي دكوورث، مشروع قانون إلى الكونغرس يدعو إلى إنشاء لجنة لدراسة جميع جوانب الحرب في أفغانستان.

وتؤكد المجموعة أن تحليل الصراع سيساعد حكومة الولايات المتحدة على تجنب "نفس الأخطاء" في المستقبل.

وجاء في الوثيقة، التي حصلت قناة "روسيا اليوم" على نسخة منها: "هدف اللجنة يكمن في دراسة الحرب في أفغانستان، واستخلاص الاستنتاجات الاستراتيجية، ووضع توصيات لحكومة الولايات المتحدة، ولصانعي السياسة الأمريكية في المستقبل، وكبار القادة العسكريين الأميركيين".

ومن المفترض أن تدرس اللجنة بعناية جميع القضايا المتعلقة بالأعمال القتالية والعمليات الاستخباراتية وأنشطة دعم إعادة الإعمار.
 
وستقوم اللجنة بتحليل عمل الدبلوماسيين الأميركيين والقرارات السياسية والاستراتيجية التي أثرت على التعاون بين واشنطن وكابل، وكذلك مشاركة دول الناتو في الحرب.

ووفقا للجنة، ستضمن نتائج عملها للولايات المتحدة ليس فقط استنتاج العبر والدروس الصحيحة من فترة تواجدها خلال 20 عاما في أفغانستان، بل ولن تسمح بتكرار نفس الأخطاء في المستقبل.
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