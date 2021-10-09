عربي-دولي

جون كيري يشيد بمبادرة الإمارات للحياد المناخي

Lebanon 24
09-10-2021 | 11:00
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أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري بجهود دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي لتفعيل الحراك العالمي لمكافحة تغير المناخ وإطلاق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

ودعا كيري في تصريحات له العالم إلى استلهام مبادرة "الحياد المناخي بحلول 2050"، التي أطلقتها الإمارات بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة "صفر" انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على التنظيم الاستثنائي لـ"إكسبو 2020 دبي" واستخدامها هذا الحدث الدولي منصة لجذب انتباه العالم إلى التغيرات المناخية وأهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد الجميع.

وقال كيري: "أود أن أوجه التحية لدولة الإمارات لإطلاقها تلك المبادرة والتي أشجع دول العالم كافة على استلهامها لوضع رؤية مستقبلية تحقق أهداف التحول المناخي في العالم".

ولفت المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ إلى الآثار المدمرة التي تعيشها البشرية اليوم جراء المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية كالفيضانات وحرائق الغابات الناتجة عن الاحتباس الحراري والتي أصبحت تهدد مستقبل البشرية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار كيري إلى قمة ميلان التي عقدت الأسبوع الماضي تحت شعار "شباب من أجل المناخ"، داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المناخ والحفاظ على البيئة حمايةً لمستقبلهم إلى جانب العمل المشترك من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبر كيري عن أمله في أن تسهم قمة المناخ التي تعقد في 26 تشرين الثاني المقبل بمدينة غلاسكو الإسكتلندية في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للتغيرات المناخية.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت، الخميس، في جناحها في إكسبو 2020 دبي عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وهي مبادرة وطنية تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعزيز النمو الاقتصادي الفعال إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة.
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