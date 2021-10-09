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تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لأسرى فلسطينيين

Lebanon 24
09-10-2021 | 12:30
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حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، من انتكاسات خطيرة قد يتعرض لها ستة أسرى مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، أقدمهم منذ 86 يوماً.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 86 يوماً.
وأضاف أن من بين الأسرى "مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 62 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 54 يوماً، ورايق بشارات منذ 49 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 46 يوماً"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأشار إلى أن الأسير الفسفوس قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللًا أو يعرضه لسكته قلبية، كما أنه فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويقبع حالياً في مستشفى "برزلاي"، ويرفض الحصول على المدعمات.
وأضاف: "أما الأسير القواسمة، فأكد أنه مستمر في إضرابه رغم قرار تجميد اعتقاله، كون ذلك لا يعنى الإفراج عنه، حيث يعاني ظروفاً صحية صعبة، وأوجاعاً في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان في وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه، وصداع مستمر، وهو حالياً في مستشفى كابلان، ويرفض أيضاً الحصول على المدعمات".
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