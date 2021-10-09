أوغلو: أميركا تدعم الإرهاب في سوريا

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اليوم السبت الولايات المتحدة بدعم الإرهاب في سوريا، داعيا واشنطن للتخلي عن سياستها "الخاطئة" في هذا البلد.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا عقده في أنقرة، علّق تشاووش أوغلو على تمديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد تركيا، مشيراً إلى أن أميركا تتعاون في سوريا مع "وحدات حماية الشعب" (الكردية) وتقدم لها "دعما جسيما"، في حين يعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة (الذي تعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" جزءا منه) منظمة إرهابية.

ومع هذا، فقد أكد تشاووش أوغلو أن هذا الوضع يعتبر "جريمة بموجب القانون الاميركي".



وأنكر رئيس الدبلوماسية التركية أن تكون محاربة تنظيم "داعش" هو الغرض الحقيقي لوجود الولايات المتحدة في سوريا، قائلاً: "نعلم جيدا أن الغرض من الوجود هناك ليس القتال ضد داعش. لقد قاتلنا داعش. والجيش الوحيد الذي يقاتل ضد داعش هو جيشنا في الناتو وفي العالم".



وتابع تشاووش أوغلو: "أميركا تدعم تنظيما إرهابيا انفصاليا يحاول تقسيم سوريا.. بدلا من إلقاء اللوم على تركيا عليها أن تتخلى أولا عن سياساتها الخاطئة. كما يجب أن تكون أكثر صدقا مع الشعب الأمريكي والكونغرس الأميركي".