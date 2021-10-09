مسؤول إيراني: لا توجد مشكلة أمنية على حدود شمال غرب البلاد

أكد قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين اشتري، أنه لا توجد مشكلة أمنية في المناطق الحدودية بشمال غرب البلاد.وأوضح العميد اشتري، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الأمن مسستب في حدود إيران الشمالية الغربية، قائلا: "لا توجد أي مشكلة أمنية وحرس الحدود متواجدون، وقد أرسلنا معدات وقوات جديدة إلى الحدود".وأضاف قائد الشرطة الإيرانية: "ليس لدينا أي طريق مسدود وتمت إزالة جميع العقبات، وآمل أن تحل البلدان قضاياها الداخلية بنفسها".