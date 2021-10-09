تركيا.. اعتقال 6 أشخاص يحملون جوازات سفر روسية بشبهة التجسس





وأضاف المصدر، أنه تم اعتقالهم بعد الاشتباه في قيامهم بالتجسس، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



ووفقاً للمصدر عينه، فقد جرى الاعتقال ضمن عملية خاصة في اسطنبول وأنطاليا، مشيراً إلى أنه تمّ رصد المشتبه بهم فور دخولهم تركيا. قالت شبكة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادر في هيئات حماية القانون، إن رجال الأمن اعتقلوا 6 أشخاص في تركيا وبحوزتهم جوازات سفر روسية.وأضاف المصدر، أنه تم اعتقالهم بعد الاشتباه في قيامهم بالتجسس، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".ووفقاً للمصدر عينه، فقد جرى الاعتقال ضمن عملية خاصة في اسطنبول وأنطاليا، مشيراً إلى أنه تمّ رصد المشتبه بهم فور دخولهم تركيا.

ونوه المصدر بأنه تم أثناء التفتيش العثور على أسلحة، ووثائق مسجلة على وسائل إلكترونية، وجوازات سفر روسية.



وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جوازات السفر هذه أصلية أم مزيفة.



