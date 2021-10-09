عربي-دولي

طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" نظامها

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:06
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حذّرت "طالبان" الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها، وذلك خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمييركي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت.

وقال متقي لوكالة "باختر" الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وأضاف: "العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشي ء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب".

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أميركي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب تزامناً مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.
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