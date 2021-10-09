عشية الانتخابات.. العراق يعلن إغلاق المطارات والمنافذ البرية

أعلنت السلطات العراقية، مساء السبت، إغلاق المطارات والمنافذ البرية تماشيا مع الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع العام.كما أكدت وزارة الداخلية، مساء اليوم، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.ودخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.وشهدت البلاد، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد.