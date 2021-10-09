عربي-دولي

عشية الانتخابات.. العراق يعلن إغلاق المطارات والمنافذ البرية

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:11
A-
A+
Doc-P-873192-637694144094952390.jpg
Doc-P-873192-637694144094952390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات العراقية، مساء السبت، إغلاق المطارات والمنافذ البرية تماشيا مع الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع العام.

كما أكدت وزارة الداخلية، مساء اليوم، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ودخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.

وشهدت البلاد، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد.
كما شارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد، بعد حل البرلمان السابق نفسه في 7 أكتوبر الجاري.

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا، هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وثمة أكثر من 24 مليون من سكان العراق مؤهلون للتصويت في الانتخابات التشريعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2021-10-09
16:30 | 2021-10-09
16:18 | 2021-10-09
16:11 | 2021-10-09
15:56 | 2021-10-09
15:52 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website