مجهولون يهاجمون جندياً إسرائيلياً سابقاً في برلين

ومع ذلك، فقد قتل شخصين في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء مساء الجمعة في أحد شوارع برلين حيث قام شخص مجهول، أو أكثر، برشه بمواد مهيجة فيما سقط أرضا.وكان الجندي وعمره 29 عاما يرتدي قميصاً يحمل شعار الجيش الإسرائيلي عندما وجه مجهول أو أكثر إهانة له تتعلق بديانته، بحسب الشرطة التي أشارت في بيان مقتضب إلى "هجوم معاد للسامية".وفر المهاجمون وفتحت الشرطة تحقيقا في "احتمال حدوث إصابات جسدية جسيمة بدوافع سياسية".وتحيي ألمانيا اليوم الذكرى الثانية للهجوم الفاشل على كنيس يهودي في مدينة هاله شرق البلاد خلال عيد الغفران، وحاول حينها المعتدي دخول الكنيس لإطلاق النار على المصلين، لكنه فشل.