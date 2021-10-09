عربي-دولي

خبير أميركي يطرح "نظرية جديدة" حول منشأ كورونا.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:29
A-
A+
Doc-P-873199-637694154746677251.jpg
Doc-P-873199-637694154746677251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرح خبير أوبئة أميركي نظرية جديدة بشأن أصول فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت جائحته كافة أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن جوناثان لاثام، المدير التنفيذي لمؤسسة Bioscience Resource Project الأميركية، ترجيحه أن الفيروس الجديد ربما نشأ في جسم عامل مناجم صيني قبل نحو عقد من بدء الجائحة.

وحسب هذه النظرية الجديدة، تم تسليم عينات من هذا العامل المصاب إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، ومن ثم تسرب الفيروس المستجد إلى المجتمع.

وأشار لاثام، في كلمة ألقاها خلال منتدى BMJ الافتراضي، إلى أن ظهور سلالة "ألفا" المتحورة من كورونا في مقاطعة كنت البريطانية في الخريف الماضي يؤكد قدرة الفيروس Sars-Cov-2 على القيام بـ"قفزات تطورية غريبة" وإمكانية نشوء تحورات كثيرة للفيروس داخل جسم شخص واحد على مدى فترة زمنية طويلة.

وسبق أن خلصت جامعة كامبريدج في وقت سابق من العام الجاري إلى أن سلالة "ألفا" نشأت على الأرجح ضمن جسم مريض واحد استمرت إصابته بالفيروس على مدى عدة أشهر.

وفي ظل هذه البحوث، قال لاثام: "نظريتنا ترجح أن تطورا مماثلا حصل داخل رئات عدد من عمال مناجم أصيبوا عام 2012 بمرض غامض وتدعي أن الفيروس تسرب من عينة طبية تم أخذها من هؤلاء العمال المصابين خلال التفشي".

وتستند هذه النظرية إلى تقارير مفادها أن ستة عمال مناجم عملوا على جرف غوانو (فضلات) خفافيش في منجم بمحافظة يونان الصينية أصيبوا عام 2012 بمرض خطير يشبه الالتهاب الرئوي، وتوفي ثلاثة منهم فيما أمضى الآخرون ما يصل 6 أشهر في المستشفى.

وبعد عام من ذلك، اكتشف خبراء من ووهان في الموقع نفسه فيروسا جديدا أطلق عليه اسم RaTG13 وهو يتطابق بقدر 96 بالمائة مع Sars-Cov-2.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2021-10-09
16:30 | 2021-10-09
16:18 | 2021-10-09
16:11 | 2021-10-09
15:56 | 2021-10-09
15:52 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website