عربي-دولي

بلينكن يلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي يوم الأربعاء المقبل

Lebanon 24
09-10-2021 | 16:11
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي هذا الأسبوع لبحث ما تم إحرازه فيما يسمى باتفاقات أبراهام وكذلك الأمن في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن سيلتقي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يوم الأربعاء في اجتماعات ثنائية منفصلة وفي إطار ثلاثي.

وقال البيان إن الوزراء الـ3 "سيناقشون التقدم الذي جرى إحرازه منذ توقيع اتفاقات أبراهام العام الماضي، وفرص التعاون في المستقبل، وقضايا ثنائية مثل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان بلينكن قد تعهد الشهر الماضي بتشجيع المزيد من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل عندما استضاف اجتماعا افتراضيا مع نظرائه من إسرائيل ودول عربية بمناسبة مرور عام على توقيع مجموعة من الاتفاقات الدبلوماسية التاريخية.

ووقع مسؤولون من إسرائيل والإمارات والبحرين على اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في أيلول من العام الماضي، وينظر إلى تلك الاتفاقات على نطاق واسع، على أنها نجاح دبلوماسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل والسودان في الشهر التالي عزمهما تطبيع العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في كانون الأول بعد أن فاز الرئيس جو بايدن على ترامب في الانتخابات الأميركية.

ويدعم بايدن الاتفاقات منذ توليه منصبه في كانون الثاني، وقال كبار مساعديه إنهم يعملون على إقناع دول عربية أخرى بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد عداء استمر عقودا.
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