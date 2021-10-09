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البابا فرنسيس يلتقي بيلوسي وسط جدل أمريكي واسع بعد دعمها لـ"حق الإجهاض"

Lebanon 24
09-10-2021 | 23:30
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التقى البابا فرانسيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الفاتيكان، في ظل تعرضها لانتقادات واسعة من بعض الأساقفة في الولايات المتحدة لدعمها "حق الإجهاض".

ويأتي هذا اللقاء قبل أسابيع من اللقاء المتوقع بين البابا فرنسيس والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيزور روما لإجراء محادثات مع قادة "مجموعة العشرين".
وكانت بيلوسي، الأم لـ5 أبناء، علقت على موضوع الإجهاض قائلة إنها "تدعم حق المرأة في الاختيار" في هذا الصدد.

أما بادين، ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، فقال إنه "شخصيا يعارض الإجهاض، لكن بصفته سياسيا، لا يمكنه فرض آرائه".

ودخل قانون جديد في ولاية تكساس حيز التنفيذ في سبتمبر، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

وحثت إدارة بايدن وبيلوسي القضاة على حظر القانون، قائلين إنه "غير دستوري".

وتعرض بايدن وبيلوسي لانتقادات من قبل وسائل الإعلام الكاثوليكية المحافظة والأساقفة المحافظين في الولايات المتحدة.

وسئل البابا في الشهر الماضي عن الجدل حول هذا الأمر، فقال للصحفيين إن الإجهاض هو "قتل"، حتى بعد فترة وجيزة من الحمل.
المصدر: روسيا اليوم
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