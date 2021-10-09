المستشار النمساوي الشاب يعلن تنحيه عن منصبه

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، إنه سيتنحى عن منصبه بعد وضعه قيد التحقيق للاشتباه في جرائم فساد تخص حزبه.وقال كورتس، المستشار الشاب الذي يبلغ من العمر 35 عاما، في تصريح لوسائل الإعلام إنه يقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ، وهو دبلوماسي محترف، منصب المستشار خلفا له.وأضاف أنه يعتزم الاستمرار زعيما لحزبه المحافظ وأن يكون زعيما لحزب في البرلمان أيضا.