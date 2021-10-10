محكمة أمريكية تسمح لتكساس استئناف الحظر على معظم عمليات الإجهاض

سارعت العيادات التي تجري عمليات إجهاض في ولاية تكساس الأمريكية، السبت، إلى إلغاء مواعيد العمليات وتوجيه النساء الراغبات فيها نحو مؤسسات في ولايات أخرى.

وجاء ذلك غداة إعادة فرض قانون في الولاية المحافظة يحظر الإنهاء الطوعي للحمل بعد أسبوعه السادس.