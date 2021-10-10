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بولندا تؤكد تمسكها باحترام قانون الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
10-10-2021 | 01:30
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قالت الخارجية البولندية، إن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن أجزاء من قانون التكتل لا تتماشى مع دستور البلاد.
وكان هذا الحكم القضائي الصادر أمس الجمعة أوقع الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية وأثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة. وقالت فرنسا وألمانيا في بيان مشترك إن على بولندا التزاما قانونيا وأخلاقيا يقضي باحترام قواعد التكتل بشكل كامل وغير مشروط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البولندية اليوم السبت أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم، وأن "جميع الالتزامات المنبثقة عن كل من قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي تظل سارية، وبالتالي ستواصل بولندا احترامها بالكامل".

وتابعت الوزارة قائلا: "أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي المشار إليها في الحكم.. تظل سارية. ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور".
وكان قرار المحكمة الدستورية البولندية حلقة في مواجهة طويلة بين وارسو والاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم في بولندا.
المصدر: روسيا اليوم
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