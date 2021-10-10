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"طالبان": لن نتعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء داعش

Lebanon 24
10-10-2021 | 02:00
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ستبعدت حركة طالبان الأفغانية، السبت، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الجماعات المتطرفة في أفغانستان، متبنية موقفا متشددا إزاء قضية رئيسية قبل انطلاق أول محادثات مباشرة بين الخصمين السابقين منذ انسحاب أميركا من البلاد في آب.
وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين في حديث لـ”الأسوشيتد برس” إنه لن يكون هناك تعاون مع واشنطن في ملاحقة فرع تنظيم داعش في أفغانستان، الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات، بينها تفجير انتحاري، الجمعة، استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.


وردا على سؤال حول ما إذا كانت طالبان ستتعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء فرع تنظيم داعش، رأى شاهين اننا “قادرون على التصدي لداعش بمفردنا”.
المصدر: الحرة
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