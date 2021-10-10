عربي-دولي

"متلازمة هافانا".. ألمانيا تحقق في تعرض دبلوماسيين أميركيين لهجمات صوتية

Lebanon 24
10-10-2021 | 05:00
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فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا يتعلق باحتمال تعرض عدد من موظفي السفارة الأميركية في برلين لهجوم بتأثيرات صوتية خاصة، تسببت بظهور أعراض ما يعرف باسم "متلازمة هافانا" عليهم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" السبت إن اثنين على الأقل من موظفي السفارة الأميركية إصيبا بالدوار والغثيان والصداع الشديد خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن الشرطة الألمانية لم تكشف مزيدا من المعلومات بشأن تحقيقاتها. وأكدت أيضا أنه لم يتسن الاتصال بالسفارة الأميركية في برلين للتعليق على الموضوع.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض مناقشة حالات معينة، لكنه قال إن الوكالات الحكومية المختلفة "تعمل بجد لتحديد سبب هذه الحوادث وما إذا كان يمكن نسبها إلى جهة أجنبية".

ومنذ أواخر عام 2016، تسببت الهجمات الغامضة بإصابة نحو 200 دبلوماسي أميركي وعناصر مخابرات بأمراض وأحيانا بتلف في الدماغ في كوبا والصين وروسيا ودول أخرى.

ويُشتبه في أن موسكو تقف وراء ذلك، حتى لو لم يتم بعد توضيح الآلية الخاصة بتلك الهجمات. ويفترض علماء أن الهجمات تنشأ من موجات دقيقة نبضية.

ومنذ الإبلاغ عن أولى الهجمات في كوبا عام 2016، وبعد ذلك في الصين، ناقش العلماء والأطباء الأسباب والآثار، دون التوصل إلى استنتاج موحد.

وفي يوليو الماضي أعلنت النمسا والولايات المتحدة أنهما تُحققان في تقارير عن إصابة دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين آخرين في فيينا بمشاكل صحّية مشابهة لـ"متلازمة هافانا".
المصدر: الحرة
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