السلطات العراقية تعلن استهداف وكر لداعش.. وفيديو للحظة إصابة الهدف





وقالت الخلية في بيان إن الضربة استهدفت "وكرا كان بداخله عدد من عناصر تنظيم داعش في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين" القريب من الحدود مع إيران.



وأضاف البيان أن الضربة أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله".



ونشرت الخلية على حسابها في تويتر مقطعا مصورا مقتضبا للحظة تنفيذ الضربة، حيث تشاهد أعمدة من الدخان تتصاعد من مكان الهجوم. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، تنفيذ ضربة جوية بطائرات أف-16 استهدفت وكرا لتنظيم داعش شرقي البلاد.وقالت الخلية في بيان إن الضربة استهدفت "وكرا كان بداخله عدد من عناصر تنظيم داعش في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين" القريب من الحدود مع إيران.وأضاف البيان أن الضربة أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله".ونشرت الخلية على حسابها في تويتر مقطعا مصورا مقتضبا للحظة تنفيذ الضربة، حيث تشاهد أعمدة من الدخان تتصاعد من مكان الهجوم.

وفقد تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017، لكن خلاياه السرية تقوم بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.



وتستغل هذه الخلايا أراضي الشريط التي تمتد في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، تتواجد فيها قوات البيشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.