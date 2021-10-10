السلطات العراقية تعلن استهداف وكر لداعش.. وفيديو للحظة إصابة الهدف

بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية استهدفت خلالها وكر بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين، وأسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله. pic.twitter.com/VOEk6LJzB1
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 9, 2021
بإشراف قيادة العمليات المشتركة ، طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية استهدفت خلالها وكر بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين، وأسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله. pic.twitter.com/VOEk6LJzB1