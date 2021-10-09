ايران تعلن تجاوز الـ120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

كتبت الشرق الاوسط:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي، مساء أمس (السبت)، أن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة.وقال إسلامي للتلفزيون الرسمي بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب): "لقد تجاوزنا ال120 كيلوغراماً، لدينا أكثر من هذا الرقم".وأضاف: "شعبنا يعلم جيدا أنه كان عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 بالمئة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".واشار الى أنه "اذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".وفي أيلول ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.وتقدر الوكالة امتلاك إيران 84,3 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة (مقابل 62,8 كيلوغراماً وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار.وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3,67 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 بالمئة اللازمة لصناعة سلاح نووي.