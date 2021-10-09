عربي-دولي

مبعوث أميركي يبدأ جولة في المنطقة للدفع بعملية السلام اليمنية

Lebanon 24
09-10-2021 | 23:38
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بدأ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ جولة جديدة في المنطقة العربية، واستهلها من العاصمة الأردنية عمان في سياق جهود قالت واشنطن إنها تأتي في سياق التخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن ومساعيها للدفع نحو عملية سلام دائمة، تنهي الصراع المشتعل للسنة السابعة على التوالي.

 

وذكر بيان للخارجية الأميركية أن المبعوث وصل إلى الأردن، وأنه سيسافر بعدها إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، حيث سيلتقي مع حكومة الجمهورية اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين وفي الأمم المتحدة، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين.

 

وبحسب ما جاء في البيان فإن ليندركينغ «يتابع تركيز جهوده على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة. وسيواصل الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود وتخزينه من قبل الحوثيين وتلاعبهم بالأسعار».

 

وخلال لقاءات المبعوث الأميركي مع الشركاء الدوليين، أفاد البيان بأنه «سيتناول تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، وهو الهجوم الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتحدى الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لحل سلمي للصراع».

 

جولة ليندركينغ الجديدة جاءت بعد أيام من جولة أنهاها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ شملت المنطقة وزار خلالها العاصمة المؤقتة عدن، حيث التقى برئيس الحكومة معين عبد الملك ومسؤولين آخرين وقيادات حزبية ومجتمعية في سياق سعيه لبلورة مقترح أممي لوقف الحرب واستئناف مفاوضات الحل الشامل.

 

 

 

 

 

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