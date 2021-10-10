عربي-دولي

فيديو نادر لهتلر يعود لعام 1936.. ومغردون يكشفون: مصاب بمرض "الرعاش"!

Lebanon 24
10-10-2021 | 00:15
A-
A+
Doc-P-873264-637694461675436585.jpg
Doc-P-873264-637694461675436585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداولت صحفات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للزعيم النازي أدولف هتلر خلال مشاهدته دورة الألعاب الأولمبية عام 1936.

 

وبدا هتلر (1889- 1945) خلال جلوسه في المدرجات غير ثابت، حيث أخذ يهز جسمه إلى الأمام والخلف بشكل غريب.

 

وفيما فسر البعض حركات الزعيم النازي بأنه كان متحمسا خلال متابعة المباراة، قال آخرون إن تلك الحركات ناجمة عن إصابته بمرض شلل الرعاش.

 

 

وقال أحد المتابعين: "توجد أدلة قوية على إدمانه على عقار الميتامفيتامين المخدر. وهناك فيلم يظهر يده اليسرى وهي ترتعش؛ وهو ما يمكن أن يكون إشارة لإصابته بالشلل الرعاش.وهناك فيلم آخر - تمت إضافة الكلمات له باستخدام تكنولوجيا قراءة الشفاه - يظهر هتلر وهو يشكو من ارتعاش ذراعه".

 

وكتب آخر: "بالفعل هو مصاب بمرض الرعاش وكثير من الفيديوهات له ويده اليسار خلف ظهره لعدم قدرته على التحكم بأفعالها وحركاتها وليس من الحماس كما ذكر صاحب الحساب".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-10-10
08:00 | 2021-10-10
07:30 | 2021-10-10
07:05 | 2021-10-10
07:00 | 2021-10-10
06:30 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website