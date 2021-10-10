سعي إردوغان وراءه حير الكثيرين.. محاكمة ثالثة لرجل الأعمال عثمان كافالا

مثل رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي، عثمان كفالا، أمس الجمعة، لمحاكمة هي الثالثة خلال أربع سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "هزلية".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الادعاء التركي دمج القضايا ضد ثلاث مجموعات من المتهمين لإنشاء قضية جديدة ضد 52 شخصا، ويعد كفالا أبزر شخص في مجموعة ضمت مشجعي كرة القدم والخبراء البيئيين والفنانين الذين شاركوا في احتجاجات ميدان تقسيم عام 2013.وأوقف كافالا وهو رجل أعمال ومشارك في أعمال خيرية في مطار أتاتورك في إسطنبول في 18 تشرين الاول 2017، وهو متهم بـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"الإطاحة بالحكومة".وقال محاميه إنّه متهم بالارتباط بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تموز 2016 وكذلك بتمويل التظاهرات المناهضة لحكومته في 2013.وتقول الصحيفة إن جميع المتهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتقويض الدستور بالعنف، يصرون منذ فترة طويلة على أنهم أبرياء. وتضم المجموعة أيضا أكاديميا أميركيا، هو هنري باركي، المتهم بأنه كان على اتصال بكفالا وقت محاولة الانقلاب في عام 2016.ووصفت منظمة العفو الدولية دمج القضايا بأنه "هزلي" و"تجاهل مروع لإجراءات المحاكمة العادلة".ويرأس كفالا معهد الأناضول الثقافي، وهو منظمة من المجتمع المدني تنشط من أجل الحد من الاختلافات في المجتمع التركي، خصوصا عبر الثقافة والفنون.ويركز المعهد على التعاون الثقافي مع أوروبا، إذ يدعم مشاريع مشتركة بين المدن ومبادرات تتنوع بين الاهتمام بالمسرح وغيره من المجالات.وتقول الصحيفة إن إردوغان سعى وراء معارضيه بعد احتجاجات تقسيم ومحاولة الانقلاب، لكن سعيه وراء البعض حير الكثيرين خاصة كفالا الذي لا يعد شخصية سياسية بل عمله خيري ركز على إعادة البناء بعد الزلازل والبرامج الثقافية والفنية للأقليات.وتنقل "نيويورك تايمز" عن سلي ايدينتاسباس، وهو زميل بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "هذه القضية تبدو تقريبا ثأرا في هذه المرحلة". وأضاف أن "ما يمر به عثمان غير عقلاني وقاس بلا داع".وتجاهلت تركيا عدة قرارات اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضغط من أجل الإفراج عن محتجزين مثل كافالا. ما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى حث لجنة الوزراء التي تشرف على المحكمة بدء إجراءات ضد تركيا لعدم الامتثال، وهو إجراء قد يؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في المحكمة.