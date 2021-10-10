الكاظمي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية.. ويوجه رسالة للعراقيين

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.وفور فتح باب التصويت، أدلى الكاظمي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد.ووجه رسالة بعد الإدلاء بصوته، "أقول للعراقيين: انتخبوا، انتخبوا انتخبوا"."وأضاف خلال مؤتمر صحفي: الوقت مازال أمامنا.. اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم، من أجل العراق، ومن أجل مستقبلكم"ووجه الكاظمي رسالة للمترددين، قائلا: "توكلوا على الله، واختاروا من تروه مناسبا للعراقيين"وكشف الكاظمي عن أن الحكومة حققت "إنجازا أمنيا كبيرا"، ستعلن عنه غدا الاثنين، وفضلت التكتم عليه اليوم، حتى تترك الفرصة للانتخابات كي تكون هي الحدث الأبرز.وأكد الكاظمي على أن حكومته نجحت بالملف الأمني وملف السياسة الخارجية، مضيفا: "إن الذين يتهمون الحكومة بالفشل في الملف الاقتصادي، فقد قدمنا ورقة إصلاح بيضاء تحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذها"، مشددا على أن حكومته قادت البلاد في وقت صعب، خلال وباء كورونا "والدولة شبه مفلسة" على حد قوله.وقال الكاظمي: "فرصتنا لنقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة موجودة.. اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا"، مشددا على أهمية التصويت في الانتخابات.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في الساعات السابقة، جاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن "1877 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين".وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.تراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات كونها تجري في مناخ غير ديموقراطي بحسب رأيهم، وفقال لوكالة فرانس برس.استعداداً للانتخابات التي تدور في بلد لا تزال خلايا تنظيم الدولة الاسلامية تنشط فيه، فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية اعتباراً من الساعة 21,00 وحتى الساعة 6,00 صباح الاثنين.وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة "في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد".ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت لكن تتطلب المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، حيازة بطاقة بيومترية.وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.