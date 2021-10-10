سلطات ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري

أعلنت السلطات الليبية أنها تمكنت من السيطرة على تسرب نفطي وقع في موقع نفطي تابع لشركة "مبروك".وذكرت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها أن التسرب حصل فجر الجمعة أثناء شحن إحدى ناقلات النفط في حقل الجرف البحري التابع لـ"مبروك" والواقع على بعد 130 كم شمال غربي العاصمة طرابلس.بدورها، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الحادث وقع بالقرب من خزان "فروه"، لافتة إلى أن السيطرة على التسرب جاءت بالتنسيق مع "مبروك" وشركة "مليته" للنفط والغاز، حيث استطاعت فرق مكافحة الانسكابات إيقاف التسرب ومعالجة البقعة النفطية التى نتجت عنه.وصرح رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة، مصطفى صنع الله بأنه "من المتوقع حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشغيلية والمهم هو القدرة على سرعة الاستجابة والجاهزية للفرق المتخصصة بأعمال المكافحة".