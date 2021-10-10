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تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

Lebanon 24
10-10-2021 | 04:47
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تحطمت طائرة ركاب روسية، الأحد، في تتارستان، ما أسفر عن مصرع وإصابة أشخاص.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله، إن طائرة من طراز إل-410 تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان، الأحد، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطوارئ أكدت وجود 23 شخصا على متن الطائرة، حسبما نقلت "رويترز".
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