الجيش الإسرائيلي يدخل "عين الحلوة".. ماذا يجري؟

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية بفلسطين المحتلة، واستولت على مواد بناء.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لشبكة "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت خيام إحدى العائلات في منطقة عين الحلوة، واستولت على مواد بناء "طوب" من داخلها.