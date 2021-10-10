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قوات اسرائيلية تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

Lebanon 24
10-10-2021 | 09:00
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اقتحمت قوات من المخابرات الإسرائيلية وعناصر حرس الحدود، صباح اليوم الأحد، منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، وسلمته بلاغا لمراجعة مركز توقيف المسكوبية غرب القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت منزل خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري واستدعته للتحقيق.

وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن "اقتحام منزله هو استفزاز متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتدخل في شؤون المسجد الأقصى".
 
وجاء استدعاء الشيخ صبري بعد تصريحاته التي حذر من خلالها من خطورة السماح لليهود بـ "الصلاة الصامتة" في ساحات الأقصى، قائلا إن "هذه الخطوة تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونيا يمنحهم الحق في اقتحام المسجد وقتما يريدون".

ومع هذا، فقد صدرت "دعوات مقدسية" للتضامن مع خطيب المسجد الأقصى أمام مركز توقيف المسكوبية.
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