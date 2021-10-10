عربي-دولي

كوريا الشمالية تكشف عن موقع جديد لبناء 10 آلاف منزل هذا العام

Lebanon 24
10-10-2021 | 09:30
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تسرع كوريا الشمالية من وتيرة مساعيها لبناء شقق سكنية جديدة في عاصمتها، حيث تهدف إلى توفير 10 آلاف منزل جديد خلال هذا العام و40 ألف منزل آخر بحلول عام 2025.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية وموقع الدعاية "أوري مينجوك كيري (Uriminzokkiri)" اليوم الأحد أن السلطات قامت بإعداد عشرات الآلاف من الأمتار المربعة من الأراضي في منطقة مانغيونغداي بغرب بيونغ يانغ لبناء المزيد من المنازل.

وتقول كوريا الشمالية أن مانغيونغداي هي مسقط رأس كيم إيل سونغ، زعيمها المؤسس والجد الراحل للزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وأشارت "رودونغ شينمون" أيضا إلى أن كوريا الشمالية أكملت مؤخرا تشييد مبان سكنية جديدة تضم أكثر من 100 وحدة في المنطقة الشرقية من بيونغ يانغ.

وخلال المؤتمر الثامن لاجتماع حزب العمال الحاكم في كانون الثاني، قرر الشمال بناء 50 ألف شقة في بيونغ يانغ حتى عام 2025، بهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سنويا.

ويأتي مشروع البناء الشامل لكوريا الشمالية وسط العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات الدولية المعوقة والجهود طويلة الأمد لدرء جائحة فيروس كورونا.
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