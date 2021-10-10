الخارجية الإيرانية: نعمل على إعداد مسودة اتفاق التعاون الشامل مع روسيا

صرح علي رضا حقيقيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني، بأنه يجري في الوقت الحالي إعداد مسودة وثيقة شاملة حول التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا.وأضاف المسؤول في حديث لوكالة "إسنا" الإيرانية أن البلدين وقعا اتفاقية حول إلغاء العمل بنظام تأشيرة الدخول بينهما ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد تخفيف الإجراءات المتعلقة بكورونا.وتأتي تصريحات حقيقيان بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو قبل أيام ومحادثاته هناك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.