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بعدما طلب منه ارتداء الكمامة.. مجهول يطعن حارس متجر بنيويورك

Lebanon 24
10-10-2021 | 11:30
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طعن مجهول حارسا في أحد متاجر "آب ستور" بمدينة نيويورك الأميركية مساء أمس السبت، وذلك بعد شجار نشب بينهما حول ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة، بأنه حسب معطيات أولية، ذكّر حارس المتجر عند المدخل المشتبه به بضرورة ارتداء قناع واق فرفض الأخير الانصياع للطلب.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد مناوشة كلامية أخرج الرجل "أداة حادة" وضرب بها الحارس عدة مرات. وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما تقوم الشرطة بالبحث عن الجاني.

يذكر أنه في نيويورك واعتبارا من 13 أيلول يشترط دخول المطاعم والحانات والصالات الرياضية وأماكن الترفيه والأماكن التي تقام فيها الأحداث العامة، بإبراز شهادة التطعيم ضد كورونا.

ويسمح بدخول المتاجر والمراكز التجارية، دون إبراز شهادة بينما يلزم حراس الأمن ارتداء الزائرين بارتداء أقنعة واقية عند الدخول. وتنطبق هذه القاعدة على استخدام وسائل النقل العام في المدينة أيضاً.
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