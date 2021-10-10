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القضاء العراقي يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

Lebanon 24
10-10-2021 | 12:30
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف خمسة متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات في بغداد.

وذكر بيان للمجلس أن "اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين بتمزيق صور المرشحين في بغداد".

وأشار إلى أنّ "3 منهم في منطقة اليرموك ببغداد، واثنين في منطقة الغزالية"، موضحاً أن "التوقيف تم وفق المادة 35 / أولا من قانون الانتخابات".

ولفت البيان إلى أن "اللجنة القضائية في أبو غريب أوقفت متهما آخر يروج لأحد المرشحين بتوزيع كارت باسمه، كما ضبطت 85 بطاقة انتخابية بحوزته".
 
 
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