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أوباما ينعى مهندس الانسحاب الأميركي من العراق

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:30
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نعى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش في عهده، الجنرال راي أوديرنو، الذي يعتبر مهندس خطة انسحاب القوات الأميركية من العراق، وتوفي بعد صراع مع السرطان.

ونشر أوباما صورة تجمعه بأوديرنو من أحد اجتماعاتهما في البيت الأبيض، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "لقد شعرت بحزن عميق اليوم عندما علمت بوفاة الجنرال راي أوديرنو بعد معركة مع مرض السرطان".

وتابع أوباما: "لقد كرس الجنرال أوديرنو حياته لخدمة هذا البلد، بداية من اليوم الذي تخرج فيه في ويست بوينت، ومن خلال جولات متعددة في الخدمة، وفي نهاية المطاف كقائد أميركي أعلى في العراق وكقائد أركان للجيش".

وأكد الرئيس الأميركي الأسبق أنه "اعتمد على معرفة راي أوديرنو وقيادته الثابتة وحكمه القوي، وهو ما جعله يثق به للمساعدة في التوصل إلى خطة لسحب القوات القتالية الأميركية من العراق، وتنفيذها بطريقة تحافظ على سلامة قواتنا والشعب العراقي".

وشدد باراك أوباما أن "الجيش الأميركي أصبح اليوم أقوى وأكثر أمانا بفضل خدمة الجنرال، راي أوديرنو، ولهذا سيكون ممتنا له دائما".

وكان الجنرال راي أوديرنو دعا في عام 2015، إلى تقسيم العراق، وذلك كحل وحيد للأزمة في هذا البلد، وهي التصريحات التي أثارت غضب رئاسة الوزراء في العراق.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي وقتذاك، حيدر العبادي، أن "التعليقات المنسوبة للجنرال الأميركي راي أوديرنو بشأن احتمال تقسيم البلاد هي تصريحات غير مسؤولة وتنم عن جهل بالوضع العراقي".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، أعلن في تشرين الأول عام 2011، أن الحرب في العراق انتهت بعد 9 سنوات، وأن بلاده ستكمل سحب قواتها من العراق في نهاية اليوم الأخير من العام نفسه.

وأكد أوباما في كلمة له وقتها، أن أمريكا ستستمر في الاهتمام بالعراق، ونوه بأن العراقيين حاربوا مع الجيش الأميركي ضم تنظيم القاعدة.

وكان العراق دخل في دوامة من العنف منذ احتلال أمريكا وبريطانيا له في عام 2003، بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل، وثبت عدم صحة هذه المزاعم في وقت لاحق.
 
 
 
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