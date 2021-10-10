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موقع أميركي: كوريا الشمالية ما زالت تواصل العمل في مفاعلها لتخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
10-10-2021 | 15:30
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قال موقع أميركي على الإنترنت يراقب كوريا الشمالية إنه يبدو أن بيونغ يانغ ما زالت تواصل العمل في مفاعلها لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونغ بيون النووي.

وقال موقع "38 نورث" في مقال إن "الصور تظهر تصريف المياه في الفترة من 25 آب إلى 9 أيلول على الأقل، وأنه لم يتم رصد مياه في الأول من أكتوبر، ولكن تم اكتشافها مجددا في اليوم التالي".

وأكد الموقع أيضا على أنه "بالرغم من عدم وجود مؤشرات أخرى، مثل انبعاث البخار من المنشآت، فإن التفريغ المتقطع ليس شائعا عند تشغيل المفاعل".

وقال موقع "38 نورث" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن "صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بيونغ يانغ كانت تنفذ أنشطة بناء في الموقع".

وتأتي الشكوك متماشية مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في أغسطس، والذي أشار إلى أن بيونغ يانغ يبدو أنها أعادت تنشيط مفاعلها النووي بقدرة 5 ميغاواط في المجمع، كما أنه بالحكم من خلال الأنشطة المحتملة فإن هناك مؤشرات إلى تصريف مياه التبريد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعادت في السابق معالجة قضبان الوقود المستهلك من المفاعل لحصاد البلوتونيوم لصنع قنابل نووية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعادت كوريا الشمالية فتح خطوط اتصالها المباشر مع الجنوب، مما زاد الآمال في استئناف الحوار المتوقف بين الكوريتين وسط الجمود الذي طال أمده في محادثات نزع السلاح النووي.

وفي العام الماضي، فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال في بلدتها الحدودية كيسونغ، وقطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، غاضبة من منشورات مناهضة لبيونغ يانغ أرسلت من كوريا الجنوبية.
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