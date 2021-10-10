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انفجار ضخم بمنطقة صناعية غربي الجزائر (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2021 | 09:27
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وقع صباح اليوم الأحد انفجار ضخم في مركب نفطي تابع لشركة "فرتيال" في ولاية وهران بغرب الجزائر، دون تسجيل أية خسائر بشرية.
وجاء في بيان لولاية وهران نشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الحادث وقع بالمنطقة الصناعية بمدينة أرزيو، وفور وقوعه كلف والي الولاية مدير الطاقة بالتنقل إلى المكان رفقة إطارات شركة "سوناطراك" وشركة "فرتيال" لمتابعة مخلفات الحادث.
وأضاف البيان أن وحدات التدخل والحماية الخاصة لشركة "فرتيال" ووحدات مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، تدخلت من أجل التحكم في الحادث واحتواء الوضع.
وأشار البيان إلى أن الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية، في حين يتم حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار، وتقوم جميع المصالح المختصة بمتابعة الوضع.
 
www.youtu.be/2oQ8k96BnqQ
المصدر: روسيا اليوم
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