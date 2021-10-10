خطوات تصعيدية في سجون الاحتلال... تمرد ورفض لوجبات الطعام

أفادت هيئة الأسرى والمحررين، يوم الأحد، بأن الأسرى في مختلف سجون الاحتلال بدأوا اليوم بخطوات تصعيدية، للمطالبة بضرورة حل قضية أسرى حركة الجهاد الإسلامي بإعادتهم إلى غرفهم، بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى في أقسام المعتقلات، عقب عملية "نفق الحرية".

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الخطوات ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اليوم بإرجاع وجبات الغداء والعشاء، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق الأقسام كافة يوم الأربعاء المقبل من الساعة الرابعة عصرًا حتى نهاية اليوم.

وأضافت أن الأسرى سيرجعون أيضًا وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشاور مع مختلف الفصائل مع نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال أخلت منتصف الشهر الماضي بالاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة، والذي يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الماضي، والحفاظ على الاستقرار في كافة السجون، وحل مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد، بمنع توزيعهم على غرف التنظيمات الأخرى وفتح غرفة أو غرفتين لهم في كل قسم بالسجون، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.