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"عملية العقرب".. الإمارات تعلن ضبط نصف طن من الكوكايين

Lebanon 24
10-10-2021 | 10:09
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أعلنت شرطة دبي، الأحد، عن إحباط عمليات مخدرات كبيرة عبر عملية أمنية سميت" بالعقرب" وأفضت إلى مصادرة 500 كليو غرام من مخدرات الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم إماراتي (١٣٦ مليون دولار أميركي).

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، وام، عن القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، قوله إن العملية جاءت عقب متابعة أمنية حثيثة. 

وأوضحت الشرطة أن المتهم كان قد أحكم إغلاق الحاوية قبل مصادرتها وكشفه وإلقاء القبض عليه.

وأكد خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن ضبط المتهم وإحباط عمليته ومنعه من النجاح فيها، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجريمة والحد منها، ودليلاً على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة.

من جانبه أكد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية القبض على المتهم، تميزت بالحرفية العالية عبر مراقبة تحركات المتهم على مدار الساعة، وصولاً إلى ساعة الصفر والمداهمة، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بأن تشكيلاً عصابياً دولياً قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من جنسية شرق أوسطية متواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية و ُمخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وأضاف عيد حارب، أنه فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل متخصص لهذه العملية، ومراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.

بدوره، أوضح خالد بن مويزه، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره لسيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار والترويج، متخذا حذره عبر الانتقال من مكان لآخر للتأكد من عدم مراقبته، وبتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات، مؤكدا أن المتهم أقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: الحرة
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