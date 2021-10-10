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الجامعة العربية تعلق على استهداف مطار الملك عبد الله في السعودية

Lebanon 24
10-10-2021 | 12:57
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دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما قام به الحوثيون من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط قوله، إن "هذه الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية، تعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة".

وأكد أبو الغيط أن "الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب".

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان أطلقها الحوثيون.

كما أكدت تدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.
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