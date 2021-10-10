عربي-دولي

خبير أميركي: أمرُ أميركا في الصراع التكنولوجي مع الصين "انتهى فعلياً"

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:45
A-
A+
Doc-P-873511-637694959352342714.jpeg
Doc-P-873511-637694959352342714.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد كبير مهندسي البرمجيات السابق بوزارة الدفاع الأميركية، نيكولا تشيان، أن التغيير التكنولوجي في الجيش الأميركي بطيء، وأن واشنطن لا يمكنها منافسة بكين في هذا المجال.

وقال شايان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "لن تتاح لنا فرصة التنافس مع الصين خلال الـ15 إلى الـ20 عاما المقبلة.. الآن تقرر كل شيء، في رأيي، كل شيء انتهى بالفعل".

ووفقاً للموظف السابق في البنتاغون، فإن "الصين تتجه نحو الهيمنة على العالم بفضل إنجازاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".

وألقى شايان باللوم على "تباطؤ" الولايات المتحدة في عدم رغبة "غوغل" بالعمل مع وزارة الدفاع في مجال الذكاء الاصطناعي ومناقشة الجانب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه "في الصين، يتعين على الشركات التعاون مع السلطات.. الولايات المتحدة تستثمر أكثر في الدفاع، لكن الكثير منها ينفق على اللوجستيات".

وأشار شايان، إلى أن "الحماية من التهديدات الإلكترونية في بعض الإدارات الحكومية الأميركية كانت على مستوى رياض الأطفال".

وانتقد الخبير الأميركي في خطاب استقالته العسكريين الذين قادوا مشاريع تكنولوجيا المعلومات، الذين يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال، وكذلك نقص التمويل، مؤكدا أن "البيروقراطية سمحت لأعداء الولايات المتحدة بإحراز تقدم".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاختصاصي السابق بوزارة الدفاع سيدلي بشهادته أمام الكونغرس الأميركي بشأن التهديد السيبراني الصيني في المستقبل القريب".

من جهته، قال نائب رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال جون هايتين، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة تقوم بتحديث الجيش ليس بالسرعة الكافية لاحتواء روسيا والصين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2021-10-10
16:30 | 2021-10-10
16:30 | 2021-10-10
15:45 | 2021-10-10
15:30 | 2021-10-10
15:20 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website