خبير أميركي: أمرُ أميركا في الصراع التكنولوجي مع الصين "انتهى فعلياً"

أكد كبير مهندسي البرمجيات السابق بوزارة الدفاع الأميركية، نيكولا تشيان، أن التغيير التكنولوجي في الجيش الأميركي بطيء، وأن واشنطن لا يمكنها منافسة بكين في هذا المجال.وقال شايان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "لن تتاح لنا فرصة التنافس مع الصين خلال الـ15 إلى الـ20 عاما المقبلة.. الآن تقرر كل شيء، في رأيي، كل شيء انتهى بالفعل".ووفقاً للموظف السابق في البنتاغون، فإن "الصين تتجه نحو الهيمنة على العالم بفضل إنجازاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".وألقى شايان باللوم على "تباطؤ" الولايات المتحدة في عدم رغبة "غوغل" بالعمل مع وزارة الدفاع في مجال الذكاء الاصطناعي ومناقشة الجانب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.وأضاف أنه "في الصين، يتعين على الشركات التعاون مع السلطات.. الولايات المتحدة تستثمر أكثر في الدفاع، لكن الكثير منها ينفق على اللوجستيات".وأشار شايان، إلى أن "الحماية من التهديدات الإلكترونية في بعض الإدارات الحكومية الأميركية كانت على مستوى رياض الأطفال".وانتقد الخبير الأميركي في خطاب استقالته العسكريين الذين قادوا مشاريع تكنولوجيا المعلومات، الذين يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال، وكذلك نقص التمويل، مؤكدا أن "البيروقراطية سمحت لأعداء الولايات المتحدة بإحراز تقدم".وأشارت الصحيفة إلى أن "الاختصاصي السابق بوزارة الدفاع سيدلي بشهادته أمام الكونغرس الأميركي بشأن التهديد السيبراني الصيني في المستقبل القريب".من جهته، قال نائب رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال جون هايتين، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة تقوم بتحديث الجيش ليس بالسرعة الكافية لاحتواء روسيا والصين".