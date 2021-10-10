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حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل

Lebanon 24
10-10-2021 | 13:51
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أفادت وسائل إعلام مصرية، بسقوط حافلة (ميكروباص) مسرعة تقل ركابا يتجاوز عددهم 14 راكبا في مياه نهر النيل من أعلى جسر الساحل بمنطقة إمبابة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط الحافلة من أعلى كوبري الساحل بنهر النيل وغرقها، وعلى الفور اتجهت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين.

ودفعت السلطات بالعشرات من الغطاسين ووسائل الإنقاذ البحرية للبحث عن السيارة وانتشال جثث ركابها.
وذكرت مواقع محلية أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى لانحراف الحافلة يمينا ويسارا قبل اندفاعها في النهاية نحو الحاجز الحديدي للجسر بسرعة كبيرة وسقوطها في النيل.
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