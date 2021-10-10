عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني: لا نريد ربط البلاد بروسيا والصين وسنتفاوض بحكمة جماعية

Lebanon 24
10-10-2021 | 15:45
A-
A+
Doc-P-873517-637694972310572762.jpg
Doc-P-873517-637694972310572762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد أن تطلع بلاده إلى الشرق "لا يعني ترك الغرب"، مشيراً إلى أن إيران لا تريد ربطها بروسيا والصين.

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) على هامش جولته الإقليمية الأخيرة: "إننا قلنا للأميركيين والأوروبيين إنه لن تظل إيران مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة".

وفي ما يخص محادثات فيينا تابع الوزير أن المفاوضات تضم جزأين، أحدهما هو وضع السياسة وهو ما يقوم به بشكل طبيعي في المجلس الأعلى للأمن القومي، أما الجزء الآخر هو التفاوض، وهو واجب من واجبات وزارة الخارجية. وتابع: "سندفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي إلى الأمام بالاعتماد على الحكمة الجماعية".

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد تركيبة فريق المفاوضين في وزارة الخارجية، قال أمير عبد اللهيان: "نحن نعمل حاليا على الاستنتاج نهائيا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2021-10-10
16:30 | 2021-10-10
16:30 | 2021-10-10
15:30 | 2021-10-10
15:20 | 2021-10-10
15:15 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website