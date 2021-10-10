وزير الخارجية الإيراني: لا نريد ربط البلاد بروسيا والصين وسنتفاوض بحكمة جماعية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد أن تطلع بلاده إلى الشرق "لا يعني ترك الغرب"، مشيراً إلى أن إيران لا تريد ربطها بروسيا والصين.وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) على هامش جولته الإقليمية الأخيرة: "إننا قلنا للأميركيين والأوروبيين إنه لن تظل إيران مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة".وفي ما يخص محادثات فيينا تابع الوزير أن المفاوضات تضم جزأين، أحدهما هو وضع السياسة وهو ما يقوم به بشكل طبيعي في المجلس الأعلى للأمن القومي، أما الجزء الآخر هو التفاوض، وهو واجب من واجبات وزارة الخارجية. وتابع: "سندفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي إلى الأمام بالاعتماد على الحكمة الجماعية".ورداً على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد تركيبة فريق المفاوضين في وزارة الخارجية، قال أمير عبد اللهيان: "نحن نعمل حاليا على الاستنتاج نهائيا".