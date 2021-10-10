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الأردن.. استقالة الوزراء تمهيداً لتعديل حكومة الخصاونة

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:55
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قدم وزراء الحكومة الأردنية، يوم الأحد، استقالاتهم الى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب، بحسب ما ذكر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر دودين.

وقال دودين، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي: "قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لدولة رئيس الوزراء (بشر الخصاونة)".

وأوضح أن "هذا الأمر (الاستقالات) يتيح لرئيس الوزراء (إجراء التعديل الحكومي) دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون".

وحول موعد التعديل الحكومي المرتقب في الأردن، قال دودين "إن شاء الله غدا ستكون الصورة أوضح".

ويجري الحديث في الأردن منذ أيام عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة بشر الخصاونة.

ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة الى السابع من آذار الماضي وشمل 10 وزارات.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (52 عاما) في 12 تشرين الأول من العام الماضي.
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