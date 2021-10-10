زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب هاواي

أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، الأحد، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع بالقرب من ناليهو في هاواي.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 17.1 كلم وكان على بعد 29 كلم جنوبي ناليهو.

وأكد نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة أنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.